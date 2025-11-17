ファッションビルを展開する丸井グループ（東京都中野区）は17日、「マルイシティ横浜」（横浜市）を来年2月末に閉店すると明らかにした。入居する「スカイビル」のテナント契約期間満了のためだとしている。同社によると、マルイシティ横浜は、1996年に開店。地上2〜8階と地下1〜2階部分に、約80店舗を展開する。若者向けのアパレル中心から、近年は体験型の店舗の誘致を進めていた。17日午後、同店の公式ホームページで閉