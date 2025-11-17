卓球Tリーグ・岡山リベッツは、おととい（15日）、アウェーで静岡ジェードと対戦しました。第1マッチのダブルスは落とすも、第2マッチでは先月加入した高校3年生の谷本が3－0でデビュー戦を飾り、流れをつくります。 そして第3マッチは張本が相手を寄せ付けず、ゲームをものにし、第4マッチは落としたものの、第5マッチで再び谷本が接戦を制し、静岡に3－2で勝利しました。 リベッツ