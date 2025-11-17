Bリーグは11月17日、「第1回B.LEAGUEドラフト」の志望届提出選手リストを更新し、一挙7名の選手が新たに追加された。現在22歳で日本体育大学の石川響太郎は180センチ81キロのシューティングガード。地元宮崎県の県立小林高校から日本体育大に進学すると、1年次から全国大会の舞台を経験。2年次には三遠ネオフェニックスの練習にも参加している。2024年に行われた「第100回関東大学バスケットボール