11月16日、東京ドームで行われた侍ジャパンと韓国代表の強化試合第2戦は7-7の引き分けに終わった。【写真】韓国筋肉美女、始球式で圧巻の“ノーバン開脚”韓国は第1戦で4-11の大敗を喫するも、第2戦では9回裏二死のソロ本塁打で辛うじて同点に持ち込んだ。この結果を受け、韓国国内では複数の媒体がさまざまな論調を展開している。経済メディア『朝鮮ビズ』は「韓国野球、日本戦10連敗を経て引き分け…キム・ジュウォンが9回裏に同