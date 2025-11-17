瀬戸内地方は前線や湿った空気の影響で雲に覆われていて、雨の降っているところがあります。17日夜も曇りで、局地的に雨が降る見通しです。 18日もおおむね曇りでしょう。岡山県北部では雨や雪の降るところがある見込みです。雷を伴うおそれがあります。また、18日にかけて海沿いでは風がやや強く吹く予想です。朝の最低気温は岡山で8度、津山で7度、高松で10度でしょう。日中の最高気温は岡山と高松で16度、津山で13度の見込みで