17日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万933枚だった。うちプットの出来高が6802枚と、コールの4131枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の774枚（70円安310円）。コールの出来高トップは5万2000円の559枚（130円安555円）だった。 コールプット