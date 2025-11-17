17日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1264枚だった。うちプットの出来高が779枚と、コールの485枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の116枚（15円安680円）。コールの出来高トップは5万5000円の163枚（65円安340円）だった。 コールプット 出来高