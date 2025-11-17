11月17日のNHK『あさイチ』に俳優の円井わんがゲスト出演した。現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』にて、郄石あかり演じるヒロインのトキの幼なじみ・サワ役を演じるのが、円井だ。この日の『ばけばけ』では、ヘブン（トミー・バストウ）に「ビア（ビール）を買っておいてほしい」と頼まれたトキだが、“ビア”が何なのか分からず四苦八苦。「琵琶（びわ）」「ひえ」「鎌（かま）」など、なんとなく発音が似たもの