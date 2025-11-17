17日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9枚だった。コールの合計出来高は3枚。コールの出来高トップは5万7000円の1枚（385円）だった。プットのの合計出来高は6枚。プットの出来高トップは3万円の3枚（107円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行