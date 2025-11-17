11月16日、木村拓哉が情報番組『有働Times』（テレビ朝日系）のインタビュー企画に出演した。さまざまな話題が飛び出すなか、“家族トーク” が解禁され、注目を集めている。有働由美子がメインキャスターを務める同番組で、有働がさまざまな著名人に取材する企画「レジェンド＆スター」で木村へのインタビューがおこなわれた。「木村さんは、11月21日公開の映画『TOKYOタクシー』に出演しており、作品の告知も兼ねた企画だっ