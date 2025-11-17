LDH¤Ï17Æü¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦THE RAMPAGE¤ÎÀîÂ¼°íÇÏ¡Ê28¡Ë¤¬Àº¿ÀÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤ê°ìÄê´ü´Ö¡¢³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀîÂ¼°íÇÏ¡¢¸Å¾ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Ë¤Æ¡Ä»É·ã¶¯¤á¤Î¼Ì¿¿¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡ÖTHE RAMPAGEÀîÂ¼°íÇÏ¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤ÎÊ¸½ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¡ÖÀè½µ¡¢THE RAMPAGE¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀîÂ¼°íÇÏ¤ËÀº¿ÀÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿´¿È¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢¼£ÎÅ¤ÈÎÅ