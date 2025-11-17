K-1元3階級制覇王者でアジア最大の格闘技団体「ONE」を主戦場とする格闘家の武尊が17日、東京都・有明アリーナにて開催された「ONE173」でデニス・ピューリック（カナダ）に2ラウンドでTKO勝利。試合後のマイクで次戦での引退を表明した。さらに、武尊は3月に対戦したロッタン・ジットムアンノン（タイ）に再戦を要求。これに合意したロッタンは試合後に自身のインスタグラムを更新し、武尊とのツーショット写真