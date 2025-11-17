アルゴグラフィックス [東証Ｐ] が11月17日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の75.3億円→188億円(前期は74.4億円)に2.5倍上方修正し、増益率が1.1％増→2.5倍に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の40.5億円→153億円(前年同期は39.7億円)に3.8倍増