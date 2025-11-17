DeNA・宮崎敏郎内野手（36）が横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸2億円（金額は推定）でサインした。来年が6年契約の5年目。今季は不振から2軍調整し、9月には自打球で右膝を負傷してチームを離脱するなど「悔しいシーズンでしたね。チームリーグ優勝出来ず、個人としても1年間完走できずに非常に悔しかった」と振り返った。故障した右膝はすでにリハビリを終え、来春キャンプから動ける状態だという。