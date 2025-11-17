落語家の笑福亭鶴瓶（73）が16日放送のMBSラジオ「ヤングタウン日曜日」（日曜後10・00）に出演。好きな都道府県について語った。番組内で好きな都道府県が話題となり、錦笑亭満堂は食べ物が美味しかった宮崎県、田口万莉は北海道、藤林温子アナウンサーは故郷の福井県と回答した。鶴瓶は「福岡県久留米、なかなか人が良かったですね。どこの人ももちろんいいんですけど、久留米が良かった」と久留米で出会った人々の良さを