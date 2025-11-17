江戸川ボートの4日間開催「にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川」は、17日に2日目が行われた。実績面では目立たない35号機とコンビを組む132期の藤森拓海（21＝福岡）だが、初日3、4着で迎えた2日目1回乗りの4Rで2コースから1マークは思い切った捲りを敢行。3コースの白神優に先行を許したものの、力強い道中の足色で2着ゴール。シリーズ初白星へあと一歩というところまで持ってきた。2日目を終えて得点率は6.33で近藤雄一