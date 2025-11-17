◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会は17日、全48校による抽選会が行われました。Aゾーンは前回優勝校の前橋育英(群馬・5大会連続28回目)が第1シードとして2回戦から登場。初戦は神戸弘陵学園(兵庫・2大会ぶり13回目)と戦います。同じく2回戦からの登場となる昌平(埼玉・2大会ぶり7回目)は、高知(高知・2大会連続20回目)と試合を行います。夏