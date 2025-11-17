第104回全国高校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が17日に行われ、選手宣誓は専大北上(岩手)の主将・吉池晃大選手に決定しました。高校サッカー応援マネージャーの池端杏慈(あんじ)さんが抽選でくじ引き。専大北上を引き当てました。主将・吉池選手は拍手の中で登壇。「まさか自分が当たると思っていなかったので、とても驚いています」と率直に語ります。うれしかったかと聞かれ、「いやぁ、うれしくはなかった...(笑)」と苦