あさま山荘に設置された殉職警察官の祭壇を訪れた牟田泰子さん（右）と夫の郁男さん＝1972年3月、長野県・軽井沢1972年2月、長野県軽井沢町で発生した「あさま山荘事件」で、連合赤軍の武装メンバーが唯一人質に取った管理人の牟田泰子（むた・やすこ）さんが13日、老衰のため同県小諸市の老人ホームで死去したことが17日、分かった。85歳。葬儀は18日、近親者のみで行う。福岡県出身。喪主は夫郁男（いくお）さん。72年2月19