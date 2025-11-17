秋季キャンプを打ち上げ、手締めをする阪神・藤川監督＝高知県安芸市阪神は17日、高知県安芸市で若手主体に取り組んだ秋季キャンプを打ち上げた。藤川球児監督は日本シリーズ敗退から休む間もなく合流し、直接指導もした。戦力底上げを意識したが「ここにいる選手たちが、来年かなりやれる手応えは全くない状況」と物足りなさを口にした。期間中には実戦の場として、中日と練習試合を2戦行った。今季1軍で経験を積んだ小幡や高