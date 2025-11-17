建設現場や工場などで使われるフォークリフトや高所作業車。荷物を運んだり持ち上げたりと、現場では欠かせない存在だ。こうした“はたらく車”を安全に使うために、年に一度行う点検「特定自主検査（特自検）」がある。11月はこの特自検を広く呼びかける「強調月間」として、全国各地で啓発活動が行われている。点検、検査を受けるフォークリフト特自検は、労働安全衛生法によって定められた制度で、有資格者による年1回の自