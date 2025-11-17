【モデルプレス＝2025/11/17】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が11月16日、自身のInstagramを更新。夏のキャミソールワンピース姿を披露した。【写真】23歳ギャル「ナチュラルで素敵」夏のキャミワンピ姿◆みりちゃむ、キャミワンピ姿公開みりちゃむは「載せる写真がないので夏の写真でも 夏も好きじゃないけど冬も好きじゃない笑」とコメントし、背の高い南国風の街路樹が並んだ真っ直ぐな道路に立つ自身のショットを公開。