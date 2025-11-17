筆者の話です。コールセンター勤務時代、新人がたまたまハードクレーム（強い苦情）を受けてしまいました。対応中に涙する彼女を前に、私は「交代の仕方さえ教えていなかった」と気づかされたのです。 新人が「運悪く」当たった電話 その日はいつもより問い合わせ件数が多く、着信ランプが次々と点灯していました。そんな中、新人の女性が受けたのは運悪く「ハードクレーム」──怒りの収