雪印メグミルクは10月25日に福岡工場（福岡市南区）、11月2日に京都工場（京都府南丹市）で「ミルクフェスティバル」を開いた。乳しぼり体験や工場見学、乳製品の試飲・販売など、家族で楽しめる体験型企画が並び、両会場で約1300人が参加した。福岡工場では午前中こそ雨模様だったが、昼前には天候が回復し、約850人が来場。日本酪農青年研究連盟福岡県連の協力で模型牛の乳しぼり体験を行い、糸島牧場のソフトクリームや酪農