2015年に公開され、興行的にも批評的にも散々な結果となった映画『ファンタスティック・フォー』。同作でミスター・ファンタスティックを演じたマイルズ・テラーが、失敗の原因は「ある重要人物」と明かした。【写真】大コケしてしまった映画『ファンタスティック・フォー』（2015）フォトギャラリーマイルズはSiriusXMの番組『Radio Andy』のインタビューで、「最初に観た時、スタジオトップの1人に『まずいことになりそうだ