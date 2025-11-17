俳優の吉瀬美智子が、16日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』に出演。多くの作品で共演してきた俳優・北村一輝がVTRメッセージを寄せた。【番組カット】「営業妨害です！」声を上げる吉瀬美智子北村は、ドラマ『昼顔』（2014年）をはじめ、多くの作品で共演し、吉瀬の俳優としての成長をしる“お兄ちゃん”的存在。「話やすい。おっさんみたい。吉瀬美智子ってきれいというイメージを持たれている。僕、違うイメージで。