TBSは、11月24日午後9時から特別番組『ウルトラタクシー』を放送する。木村拓哉が世界に一台だけの特製タクシーを運転し、蒼井優、上戸彩、目黒蓮（Snow Man）を乗せて“夢ドライブ”を繰り広げる。【番組カット】貴重！木村拓哉＆上戸彩＆蒼井優が仲良しドライブ映画でタクシー運転手役を務めた経験を持つ木村が、本作では特製タクシーの運転手に扮し、ゲストを目的地まで送り届ける。さらに、乗車した芸能人が「やりたい」と