東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）を運営するオリエンタルランドは１７日、東京ディズニーランド（ＴＤＬ）と東京ディズニーシー（ＴＤＳ）の２０２６年度（２６年４月〜２７年３月）の年間スケジュールを発表した。２６年に開園２５周年を迎えるＴＤＳでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”」が開催される。世界で唯一、海をテーマにしたディズニーテーマパ