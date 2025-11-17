第104回全国高校サッカー選手権の組み合わせ抽選会が11月17日、東京で行われ、高知県代表の高知高校は埼玉県代表の昌平高校との対戦が決まりました。11月8日に行われた県大会の決勝は高知が1対0で高知中央に勝って2大会連続20回目の全国大会出場を果たしました。11月17日、東京・日本テレビで行われた全国高校サッカー選手権の組み合わせ抽選会には、高知の前田悠惺キャプテンをはじめ、都道府県の予選を勝ち抜いた代