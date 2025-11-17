令和ロマン・くるまが、インドでイケメン2人組に遭遇。ビジュアルだけでなく中身もイケメンな2人に、くるまは「インドの修二と彰」と大興奮。彼らとビールを酌み交わし、親睦を深める場面があった。【映像】イケメンすぎる「インドの“修二と彰”」11月16日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃8が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）