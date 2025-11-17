川崎フロンターレは17日、車屋紳太郎（33）が今シーズン限りで現役を引退することを発表した。2014年に筑波大学から特別指定選手として川崎に加入した車屋。そこから12年間同選手は川崎一筋のプロキャリアを歩み、今シーズンスパイクを脱ぐ決断を下した。車屋はここまでJ1通算250試合に出場、公式戦全体では340試合に出場しており、クラブの黄金時代を築いたレジェンドの1人だ。ベストイレブン2回（2017、2018）、優秀選手賞は3回