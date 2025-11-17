16日までの3日間、卓球Tリーグの公式戦が石川県内の大型ショッピングモールで開催されました。先週金曜日、人々が思わず足を止め、見つめるその先には。記者リポート「多くの買い物客が集うイオンモール白山で行われているのは、なんと卓球のプロの試合です」卓球Tリーグに所属する金沢ポートのホーム戦。スポーツ観戦は体育館やスタジアムでというこれまでの発想を覆し、卓球をより日常に近い場で楽しんでほしいという思いが、県