短期間ながらドジャース投手陣を支えたロートベット(C)Getty Imagesドジャースからレッズへの移籍が決まったベン・ロートベットが現地時間11月15日、ロサンゼルス近郊のショッピングモール内で行われたサイン会イベントに出席。デーブ・ロバーツ監督らとの再会を果たした。【動画】レッズ移籍…ロートベットとロバーツ監督との再会のハグを見るドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が公式Xに動画を投稿。「ベン・ロートベ