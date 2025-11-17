大阪管区気象台は17日午後、近畿地方に対して雪に関する気象情報を発表しました。気象台によりますと、18日から19日にかけて日本付近では冬型の気圧配置が強まり、近畿では山地を中心に雪が降り、積雪となる所があるということです。近畿の上空約1500メートルには、氷点下3度以下の、この時期としては強い寒気が流れ込む見込みで、気象台は積雪や路面の凍結に注意するよう呼びかけています。▼今週の寒さピーク日中は19日