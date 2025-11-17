奈良市で当時小学１年生だった女の子が誘拐・殺害されてから２１年となる１１月１７日、小学校で集会が行われました。奈良市の小学１年生だった有山楓さん（当時７）は、２１年前の１１月１７日、下校途中に新聞配達員の男に誘拐され、殺害されました。楓さんが通っていた奈良市の小学校では、命の大切さを考える集会が行われました。（奈良市立富雄北小学校後藤誠司校長）「当たり前のことができることが、どれだけ大切