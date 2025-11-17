沖縄県南城市の古謝景春市長によるセクハラ問題を巡り、市議会は17日、二度目の不信任決議案を可決し、市長の失職が決まりました。市が設置した第三者委員会から複数の市職員に対するセクハラ行為を認定された古謝市長は、9月の議会で不信任をうけて議会を解散しましたが、17日に開かれた改選後はじめての本会議で、二度目の不信任決議案が賛成多数で可決され、市長は17日付で失職しました。古謝市長は16日、副市長に辞職の意向を