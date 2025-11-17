ＤｅＮＡの宮崎敏郎内野手が１７日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の２億円（推定）でサインした。１３年目の今季は９５試合の出場で打率２割７分７厘、６本塁打３９打点。９月２日の広島戦（マツダ）の試合中に右膝後十字じん帯を部分損傷。同３日に出場選手登録抹消され、以降は出場は無かった。１年間を振り返り「チームとしてもリーグ優勝できていない所もそうですし、個人としても一年間完走できな