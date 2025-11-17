米パイレーツのキャム・デバニー内野手が阪神と契約を結んだと、ピッツバーグ・ポスト・ガゼットのコリン・ビーズリー記者が１６日（日本時間１７日）、自身の公式Ｘで投稿した。今季、レギュラーが定まらなかった遊撃手の補強に阪神ファンは早くも歓喜しているが、発信元にも驚きの声が上がった。“ビーズリー”の姓は、２３年から今季まで在籍し、先発、中継ぎとしてフル回転したジェレミー・ビーズリー投手と同じ。「記者転