国会周辺で実証実験を始める自動運転車＝17日午後、東京都千代田区の経産省経済産業省は17日、国会周辺で自動運転車の実証実験を始めると発表した。20日から1カ月間、経産省の建物から職員が国会や議員会館に移動する「国会定期便」として運行し、技術的な検証を進める。政府が公用車に積極導入することで、一定の条件下で運転手がいらない「レベル4」の普及を促す狙い。17日は赤沢亮正経産相が試乗し、安全性を確かめた。今回