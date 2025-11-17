きょう、港区南麻布のマンションの建設現場で、男性作業員が土砂の下敷きになり病院に運ばれましたが、その後死亡しました。きょう正午ごろ、港区南麻布のマンションの建設現場で、「工事現場で掘削作業中、土砂が崩れ作業員が埋まった」と通報がありました。警視庁によりますと、現場では土地の地盤調査が行われていて、70代の男性作業員が深さおよそ3メートルの穴の中で作業を中断し休憩していたところ、突然壁が崩れて土砂の下