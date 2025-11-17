ノルディックウォーキングは通常の散歩よりも多くのカロリーを消費し、下半身と上半身を鍛える/amriphoto/E+/Getty Images（CNN）欧州をはじめ世界各地で、トレッキングポールを手に田園地帯を歩く人たちの姿をよく見かける。市街地でも、関節への負担を和らげ、安定性を高め、身体を支えるためにポール（ウォーキングスティックやハイキングポールとも呼ばれる）を使って歩く人は少なくない。ノルディックウォーキング用のポール