今回、Ray WEB編集部は困った女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公には美玲という友だちがいます。彼女は依存体質気味でなにをするにも、主人公と一緒でないとダメな子です。ある日、彼女の誘いを断った主人公は大変なことになり……！？美玲から恐ろしいメッセージが届いた主人公。なぜ美玲は裕介くんと一緒にいることを知っているんでしょうか？このあと、衝撃的な展開に……！？原案：Ray WEB編集部作画