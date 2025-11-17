週間予報（18日～24日） 14日（金）から17日（月）まで岡山・香川の多くのところで、最高気温が20℃前後となりました。18日（火）と19日（水）は寒気の影響で、気温がぐっと下がりそうです。 今後1週間の天気をみますと、18日の最高気温は津山市で11℃、岡山市と高松市では14℃と15℃以下となり、12月のような寒さになりそうです。 しかし20日（木）以降は最高気温が15℃を上回るところが多くなり、平年並みかやや