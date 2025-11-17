ボーイズグループ・WILD BLUEの山下幸輝と俳優の松本怜生が17日、都内で行われたMBSドラマイズム『プロパガンダゲーム』1話先行上映会＆トークイベントに登場した。【集合カット】カッコイイ…！スーツ姿で登場した山下幸輝＆松本怜生＆曽野舜太ら根本聡一郎氏による同名小説が原作。2022年には舞台化されたほか、講談社の漫画アプリ『コミックDAYS』でコミカライズされ、現在連載中。就活生8人が挑むのは、“広告”を武器に