プロ野球の中日や阪神、米大リーグでも活躍した福留孝介氏（48）が16日放送の日本テレビ「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）にVTR出演。第1回「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の秘話を明かした。2006年大会の優勝メンバーだった福留氏は「一度、最初は辞退してるんですね」と告白。「自分的にいろいろ変えてる最中だったので、時間が足りなくて間に合わないっていうところで」と当時の状況を明かした