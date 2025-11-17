田久保前市長の失職に伴う静岡･伊東市長選挙の立候補予定者説明会が開かれました。説明会に来たのは、なんと12陣営。混戦が予想される中、“再選挙”の懸念も出てきました。17日午後、伊東市役所で行われていたのは。（記者）「こちら説明会の会場です。立候補予定者の陣営関係者が集まりました」田久保前市長の失職に伴い行われる市長選の立候補予定者説明会。説明会には、すでに立候補を表明している5陣営のほか、今週、出馬会見