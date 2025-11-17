前中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。1990年代に阪神の左のワンポイントとして強烈な印象を残した名投手を振り返った。「ケガさえなければ…」という名投手を振り返る企画で、片岡氏が名前を挙げたのが阪神を中心に通算9年で287試合に登板した左腕・田村勤投手だった。片岡氏は「左のサイドは少なかった。空振りの取れるピッチャー。当時のタイガースの勢いに乗って凄い活