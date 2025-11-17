日本バスケットボール協会は17日、全国高校選手権（12月23〜29日・東京体育館ほか）の組み合わせを発表し、男子で2大会連続5度目の優勝を目指す福岡大大濠は1回戦で報徳学園（兵庫）と戦うことが決まった。全国高校総体で初優勝した鳥取城北は2回戦が初戦で、東北学院（宮城）―東海大相模（神奈川）の勝者と対戦する。女子で4連覇が懸かる京都精華学園は1回戦で高崎商（群馬）と顔を合わせる。大会には各都道府県の予選を