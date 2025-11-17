週明け１７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比１８．４６ポイント（０．４６％）安の３９７２．０４ポイントと続落した。先週の軟調地合いを継ぐ流れ。中国の月次経済統計が総じて弱いものとなる中、国内経済の先行き不安が強まっている。１４日に発表された１０月の小売売上高は市場予想を上回ったものの９月からは成長が鈍化し、鉱工業生産は予想下振れ。１〜１０月の固定資産投資は予想以上に減