¶âÈ±¤Ç¼«»£¤ê¤ò¤«¤Ä¤Æ¿Íµ¤»ÒÌò¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿½÷Í¥¤¬?¥¤¥á¡¼¥¸°ìÊÑ?¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½ãÎõ¸æ±àºÂ½éºÂÄ¹¸ø±éËÜÆü½éÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÃ«²Ö²»(21)¡£¥Õ¥ê¥ëÉÕ¤­¤Î¹õ¿§¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¡¢¶âÈ±¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Öº£¤â¤â¤Á¤í¤ó²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö´é¤ÏËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ±Íö¤Á¤ã¤ó¤È¤È¤â¤Ë¿ïÊ¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×